Съседи в блоковете с депутати: Преди се хвалеха какви са, вече не си признават

Старите народни избраници стягат куфарите, за да освободят място на тези, които влизат с Радев - за първи път от години толкова много новобранци

На разположение са близо 200 апартамента, не плащат наем

Набързо след изборите са се изнесли от ведомствените си жилища депутатите, които не бяха преизбрани за нов мандат. Сега апартаментите пустеят, но

вече са изчистени и готови за новите

си обитатели, които ще се нанесат след клетвата си в четвъртък.

На няколко адреса в София Народното събрание разполага с жилища, които народните представители, които не са от столицата, могат да наемат за мандата си и да живеят там без да плащат наем - така е разписано в правилника на НС. Общо са 198, но не всички са пълни, показа проверка на “24 часа”.

В блоковете съседи на избраниците са обикновени хора, които делят живeeщите на “собственици” и “депутати”, някои ги наричат и “гости”. Натъкнахме се и на такива, които дори не знаеха, че имат комшии от парламента. Почти всички признават, че не познават властимащите си съседи, понеже често се менят през последните години заради политическата криза и кратките мандати на Народното събрание. “Преди се хвалеха, но вече не си признават, че са депутати”, разказа техен комшия от блока в кв. “Редута”.

Народното събрание си има свой блок В този блок в “Мотописта” живеят най-много депутати. Реклама с бъдещия депутат Йордан Йовчев на фирма за борба с вредители посреща живeeщите там. Блокът в кв. "Редута", в който живеят депутати. До входовете и паркингите се стига през автоматична врата в металната ограда.

в столичния квартал “Мотописта” - направи го през 90-те, когато с всеки мандат влизаха много нови депутати от провинцията. Докато се освободят и ремонтират апартаментите, депутатите биват настанявани обикновено в хотел.

Блокът е на метри от бул. “България” и в него има най-много депутатски жилища - 72. По време на 51-ото събрание там са живели избрани от четири парламентарни групи, включително ДПС и БСП. Съседи разпознават например социалния министър от АПС Хасан Адемов, който преди това беше в парламента, както и депутатите Деян Дечев (БСП) и Небие Кабак (ДПС). В следващите дни обаче и тримата ще трябва да ги освободят.

Повечето от останалите мандатни жилища на парламента се намират в големи блокове в кварталите “Редута”, “Красно село”, “Лагера”, “Витоша”, “Изгрев”, “Изток” и др. На някои от адресите има по няколко апартамента, на други са само по 1 във вход - ако блокът е бил ведомствен на друга институция, както е например със сградите на бившето БОДК в “Изток”. В този квартал има депутатски жилища на няколко адреса, но все по 1-2. Така изглеждат входовете на блоковете в “Лагера”. Вдясно имат и помещение, в което стои домакинът.

Повечето от апартаментите не са нови, но се поддържат и минават освежаващи ремонти редовно. Депутати разказаха пред “24 часа”, че

вътре няма лукс, а стар паркет,

но условията са нормални и има базово оборудване като пералня и хладилник с фризер. Някои инвестират и сами се дооборудват - например бивш избраник сподели, че сам си е купил съдомиялна. Иначе периодично Народното събрание подменя обзавеждането, като на няколко години пуска обществени поръчки за мебели или техника.

Около входовете на всеки блок пък има по няколко камери. Вратите долу са еднотипни, стабилни и заключени навсякъде, влиза се с чип.

Пред повечето от сградите има паркинги, в които се влиза през бариера.

В блока в “Редута” “депутатските” входове са три. Те се познават по това, че отпред има

малък паркинг, пазен от ограда,

зад която попадат и самите входове на блока. Вратата се отваря автоматично.

Без паркинг са само двата блока в “Лагера”, затова и не са предпочитани от депутатите. В 50-ото НС трима от настанените дори се изнесли заради това още в началото. Апартаментите там са в два високи блока, в които с жилища разполагат и други институции като “Софийска вода” и Министерството на външните работи, затова и останалите живeeщи трудно разпознават депутатите. “Има много хора с костюми тук”, пошегува се един от тях пред екипа на “24 часа”.

На тези два адреса Народното събрание разполага с общо седем апартамента. В 51-ото НС в три от тях са живели депутати от “Величие”, но

след слабия резултат на изборите бързо са се изнесли

и домовете са готови за следващите. Но новите съседи се очакват чак в края на май, тъй като след клетвата тепърва ще сключват договори за наем.

Депутатите пристигат с коли, но не задължително скъпи. Комшия дори твърди, че някои карат “големи трошки”.

В сряда, четвъртък и петък, когато има заседания на парламента, микробуси с буркани за специален режим на движение събират депутатите от домовете им и ги карат на работа. Не всеки от тях обаче се възползва от тази възможност, някои предпочитат личните си автомобили.

Много от тях са в София само в дните със заседания, после се прибират по регионите си - при семействата си, а и това са дните за срещи с избиратели. Други пък

се местят в столицата с половинки и деца

“24 часа” се натъкна само на един избраник, но без куфари. Помоли да остане анонимен, но разказа, че тепърва със семейството си събират багажа и още са далеч от товарене в колата.

Продавачка в квартален магазин в “Красно село” обаче е убедена, че в блока там има още поне двама неизбрани депутати. Знае, защото в магазина си продава и книги, а те я помолили да им отдели по една бройка, която да си купятq преди да отпътуват. Там живеят и лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов и заместникът му Цончо Ганев. За Костадинов жената разказа, че е възпитан и се отнася много добре.

Пазарува си по малко, обича риба и често си купува книги

Четял всякаква литература и не се ограничавал в един жанр. Друга жена от района пък е разпознала Цончо Ганев. Призна, че не е любимият ѝ политик, но спечелил симпатиите ѝ с кучето си, което разхожда и гледал много добре.

Комшия в “Редута” пък е разпознал червения Манол Генов - депутат и екоминистър в кабинета “Желязков”, който също вече си е тръгнал. Повечето апартаменти там са по 64 кв.м - спалня, хол и кухня. Това на Генов обаче било на 3-ия етаж с две спални.

Малцината останали вече бивши депутати имат още малко време да се изнесат. Тези, които са били кандидати, са с краен срок 14 дни след клетвата, т.е. до средата на май. Останалите имат само 3 дни.