ПП остава с 16 депутати след разцеплението, ДБ ще има 21

"Продължаваме промяната" остава с 16 депутати след разцеплението, а ДБ ще има 21 народни представители. Това става ясно, след като на лидерска среща в сряда „Продължаваме Промяната - Демократична България" решиха да се регистрират като две отделни парламентарни групи в новото Народно събрание.

След разделението, ето коя партия с колко народни представители ще бъде:

"Продължаваме Промяната" ще разполага със 16 депутати в следващото Народно събрание, което ще я направи петата по големина парламентарна група, като само "Възраждане" ще бъде по-малко от нея.

Докато "Демократична България" ще има 21 народни представители, като по този начин става третата по големина парламентарна група в 52-рия парламент след "Прогресивна България" (131) и ГЕРБ-СДС (39). Точно 21 депутата има и групата на ДПС.

Ето разпределинето на депутати след разцеплението между ПП и ДБ.

16 народни представители на "Продължаваме Промяната":

Николай Денков Денков

Мирослав Николаев Иванов

Богомил Иванов Петков

Ивайло Валентинов Шотев

Богдан Валериев Богданов

Асен Васков Василев

Йордан Ивов Терзийски

Татяна Славова Султанова – Сивева

Венко Николов Сабрутев

Стою Теодоров Стоев

Иво Георгиев Михайлов

Велислав Величков Величков

Бойко Илиев Рашков

Марин Михайлов Тихомиров

Радослав Стефанов Рибарски

Айлин Нуридин Пехливанова

21 народни представители на "Демократична България":

Димитър Георгиев Найденов

Павел Димитров Попов

Стела Димитрова Николова

Калоян Тошков Иванов

Любен Иванов Иванов

Свилен Петров Трифонов

Чило Людмилов Попов

Йордан Яворов Иванов

Джипо Николов Джипов

Надежда Георгиева Йорданова

Божидар Пламенов Божанов

Елисавета Димитрова Белобрадова

Атанас Петров Атанасов

Александра Красимирова Стеркова

Ивайло Николаев Мирчев

Анна Маринова Бодакова

Мартин Димитров Димитров

Александър Димитров Симидчиев

Катя Максимова Панева

Атанас Владиславов Славов

Владислав Панчев Панев