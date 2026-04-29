ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атаките срещу болници и медици се увеличават зарад...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22759299 www.24chasa.bg

Радев издига Михаела Доцова за шеф на парламента (Обзор)

  • Докато депутатите му се събраха в столичен хотел, отвън имаше модно ревю
  • Петър Витанов застава начело на групата

Юристката Михаела Доцова е предложението на Румен Радев за председател на 52-ото НС. Това стана ясно броени часове преди клетвата на новия парламент. Така ще се продължи традицията от последните години жена да ръководи депутатите.

Доцова има опит в държавната администрация - от 2017 г. е в Министерството на околната среда и водите, където е била начело на правната дирекция, главен секретар и началник на кабинета на министъра. Работила е и като юрист в Народното събрание и в администрацията на София-област.

В сряда надвечер бъдещите депутати на “Прогресивна България” се събраха на първото си заседание. Мястото бе същият столичен хотел, в който Радев подготвяше новия си политически проект след излизането си от “Дондуков” 2.

Заседанието съвпадна с края на учебния ден в близко училище, а при вида на насъбралите се медии любопитни малчугани веднага попитаха дали Румен Радев ще се появи. Малки фенове дори се подредиха да изчакат появата на бившия президент и най-вероятен бъдещ премиер.

Докато бъдещите депутати на Румен Радев заседаваха за първи път в столичен хотел, отвън имаше модно ревю. СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ
А докато вътре новите му депутати - първото пълно парламентарно мнозинство в този век, заседаваше, отпред дефилираха моделки. Пред входа на хотела течеше подготовка за модно ревю. Депутатите обаче така и не дочакаха момичетата с красиви рокли да започнат шоуто, а на излизане от партийното мероприятие се чудеха какво предстои.

Галин Дурев беше депутат от БСП в досегашния парламент.
Всички те отказаха да коментират пред лепортерите какво е решила парламентарната група. Въпреки това стана ясно, че начело застава бившият евродепутат от БСП Петър Витанов, който има опит и в българското Народно събрание.

Румен Радев си тръгва с автомобил на НСО.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

