Откриват 52-рото Народно събрание

Откриват 52-рото Народно събрание СНИМКА: “24 ЧАСА”

Първо тържествено заседание на 52-рото Народно събрание. Точно в 10 ч. ще удари първият звънец, а политическите формации ще очертаят своите приоритети и спешните задачи, с които ще се заемат. А президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

В парламента влизат общо 5 политически сили, най-голямата е „Прогресивна България" със 131 мандата, следвана от ГЕРБ-СДС с 39 народни представители. Вчера след лидерска среща стана ясно, че „Продължаваме Промяната" и „Демократична България" ще се регистрират като отделни политически групи. Така ПП имат 16 депутати, а ДБ - 21. ДПС разполагат с 21 мандата, а най-малката група ще бъде на "Възраждане" с 12 народни представители.

Първото заседание, по традиция, се открива от най-възрастният сред депутатите - сега това е Румен Миланов от „Прогресивна България", съобщава Нова тв.

Четете още

Още от Политика

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)