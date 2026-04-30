Влекач с ремарке пламна в движение край Войводиново

Движението е затруднено, от полицията препоръчват да се минава по Карловско шосе

Влекач с ремарке се е запалил в движение край разклона за Войводиново на източния обходен път на Пловдив към 1 часа тази нощ и движението е затруднено, съобщават от полицията. Огънят е потушен от екип на пожарната, няма пострадали. Създадена е организация за претоварване на превозваните стоки - около 20 тона, и изтегляне на тежкотоварния камион. На място има представители на агенция "Пътна инфраструктура" и полицейски екипи, които регулират трафика.

Към момента е свободна само лентата за движение в посока магистрала "Тракия", но се очаква скоро и тя да бъде затворена до приключване на работата по разчистване на местопроизшествието. По този повод от МВР препоръчват водачите да използват за придвижване Карловско шосе.