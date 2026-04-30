ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш полицай в опасна психоигра със сериен убиец

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22760093 www.24chasa.bg

Да има ли небостъргач в "Младост", решава днес СОС

Ивайло Кукурин, районен кмет на "Младост"

Да разреши ли на частен инвеститор да построи 75-метров небостъргач върху почти изцяло общинска земя на булевард "Александър Малинов" в район "Младост", решава днес Столичният общински съвет.

В замяна на това общината ще получи едва 26% от сградата. Предложението е на районния кмет Ивайло Кукурин и срещу него са както жители на "Младост", така и общинските съветници. Кметът иска така инвеститорът да осигури нови площи за районната  администрация. 

Предложението му предвижда частният собственик на близо 8 процента от земята да получи право на строеж и да се превърне в притежател на 74 процента от бъдещата 22-етажна сграда.

Това е вече презастроен и претоварен с трафик булевард, предупреждават от "Спаси София" и искат Ккурин да си оттегли доклада. Като е толкова необходимо, инвеститорът да построи там 2 етажа за администрацията, вместо 22-етажна сграда. От ПП-ДБ също критикуват доклада. 

36-годишният Кукурин бе издигнат от "Продължаваме промяната", напусна я при корупционният скандал преди 2 г., като обяви, че и на него били предлагани подкупи.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)