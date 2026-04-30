Да има ли небостъргач в "Младост", решава днес СОС

Да разреши ли на частен инвеститор да построи 75-метров небостъргач върху почти изцяло общинска земя на булевард "Александър Малинов" в район "Младост", решава днес Столичният общински съвет.

В замяна на това общината ще получи едва 26% от сградата. Предложението е на районния кмет Ивайло Кукурин и срещу него са както жители на "Младост", така и общинските съветници. Кметът иска така инвеститорът да осигури нови площи за районната администрация.

Предложението му предвижда частният собственик на близо 8 процента от земята да получи право на строеж и да се превърне в притежател на 74 процента от бъдещата 22-етажна сграда.

Това е вече презастроен и претоварен с трафик булевард, предупреждават от "Спаси София" и искат Ккурин да си оттегли доклада. Като е толкова необходимо, инвеститорът да построи там 2 етажа за администрацията, вместо 22-етажна сграда. От ПП-ДБ също критикуват доклада.

36-годишният Кукурин бе издигнат от "Продължаваме промяната", напусна я при корупционният скандал преди 2 г., като обяви, че и на него били предлагани подкупи.