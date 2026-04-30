Бивш полицай в опасна психоигра със сериен убиец

Премахват опасните мантинели на околовръстното шосе на Пловдив

Катастрофата, при която загинаха трима души на околовръстното шосе на Пловдив. Снимка Никола Михайлов

Скоростта на движение в участъка ще бъде ограничена до 60 км/час

Опасните мантинели на околовръстното шосе на Пловдив ще бъдат премахнати, става ясно от писмо на областния управител Владислав Попов до кмета на село Марково Десислава Терзиева и сдруженията, които настояваха това да се случи. Сред тях са "Коматевци за Коматево" и "Спаси Пловдив". 

Околовръстното шосе на втория по големина град е тясно и мантинелите не позволяват при насрещно навлизане водачите да се предпазят с маневра. Там стават много катастрофи и последната най-тежка от тях е с дата 24 ноември 2025 г. Към 23,10 часа тогава семейство Пушкови се прибирали от събиране в село Първенец,  тир навлязъл в насрещното и ударил колата им. На място загинаха водачката Мария Пушкова, съпругът й Тодор и 14-годишната им дъщеря Теодора. По-малкото момиче в колата - 7-годишната Михаела, оцеля, но и тя беше с тежки травми. Шофьорът на тира Джуней Дюлгеров вече е с присъда от 10 г. затвор. След този тежък инцидент запознати коментираха, че ако ги нямаше мантинелите, жената зад волана на леката кола би могла да направи опит да избегне удара. 

Скоростта на движение в опасния участък ще бъде ограничена до 60 км/час, се казва още в писмото на областния управител. "Днес доказахме, че когато сме заедно, можем всичко. Това не е просто победа... това е спасен живот", написа кметицата на Марково Десислава Терзиева и благодари на всички, подкрепили искането за премахването на опасните заграждения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

