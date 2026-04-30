Потушени са 54 пожара през последното денонощие, пострадали са трима души

През изминалото денонощие звената на противопожарните служби в страната са реагирали на 76 сигнала за произшествия и са потушили 54 пожара, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

С преки материални щети са 14 от пожарите - шест в жилищни сгради, един в промишлена, два в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 40 пожара, от които шест в сухи треви, горска постеля и храсти, 30 - в отпадъци, два - в готварски уреди и комини.

В пожарната във Варна е получен сигнал за пожар в апартамент в ж.к. "Владислав Варненчик". Пострадала е жена на 70 години, с вдишване на дим и токсични пари. Тя е откарана в отдел "Токсикология" на ВМА от екип на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

В Сливен е получен сигнал за пожар в къща в кв. "Речица". Пострадал е мъж на 58 години, той е с изгаряния по краката. Откаран е в болница от екип на ЦСМП.

В районната пожарна в София е получен сигнал за пожар в къща в с. Осиковска Лакавица, общ. Правец. Пострадал е мъж на 46 години, той е с изгаряния по тялото и крайниците. Откаран е в болница в гр. София от екип на ЦСМП.

Имало е едно лъжливо повикване.