Бивш полицай в опасна психоигра със сериен убиец

Един човек е загинал, а други 27 са ранени при 21 тежки катастрофи през изминалото денонощие

Един човек е загинал, а други 27 са ранени при 21 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта си.

В София са регистрирани пет тежки и 29 леки пътнотранспортни произшествия. Един е загинал, а шестима са пострадали.

От началото на месеца са станали 445 тежки катастрофи, при които са загинали 33 души, а 562 са ранени.

От началото на годината има 1686 тежки пътни произшествия, при които са загинали 125 души, а 2106-ма са пострадали.

При сравнение със същия период на миналата година (110 загинали) се отчитат с 15 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

Вчера автомобил катастрофира при столичната метростанция „Бели Дунав". Шофьорът – мъж на 68 години – е загинал на място.

Четете още

Още от Криминални

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)