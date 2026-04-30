"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е загинал, а други 27 са ранени при 21 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта си.

В София са регистрирани пет тежки и 29 леки пътнотранспортни произшествия. Един е загинал, а шестима са пострадали.

От началото на месеца са станали 445 тежки катастрофи, при които са загинали 33 души, а 562 са ранени.

От началото на годината има 1686 тежки пътни произшествия, при които са загинали 125 души, а 2106-ма са пострадали.

При сравнение със същия период на миналата година (110 загинали) се отчитат с 15 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

Вчера автомобил катастрофира при столичната метростанция „Бели Дунав". Шофьорът – мъж на 68 години – е загинал на място.