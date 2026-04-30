Мария Недина: Приходите и разходите са изравнени, няма нужда от фискалния резерв засега

Бюджетът към април е балансиран и не се налага ползване на фискалния резерв, но пред страната стоят сериозни разходи и несигурност около средствата по Плана за възстановяване.Това каза по БНТ служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина.

Служебното правителство е заварило затруднена бюджетна ситуация, като към момента страната продължава да работи с удължителен бюджет.

Тя подчерта, че още в началото на мандата се е наложило спешно финансиране на вече поети ангажименти.„Действително, когато встъпихме в длъжност, бяхме в много затруднена ситуация, бяхме и все още сме в удължителен бюджет, така че ние изпълняваме бюджета, такъв какъвто е. Още първата седмица се наложи да теглим една много голяма сума от фискалния резерв – близо 900 милиона евро, за да можем да изплатим инвестиции, които бяха заложени. Това са и по общински програми, по Плана за възстановяване и устойчивост, индексация на пенсиите, други разходи, увеличение на заплати, които бяха заложени. Мога да ви кажа какво е състоянието към момента – по данни на министерството на финансите към април приходите са равни на разходите, тоест няма да се налага да пипаме фискалния резерв", обясни служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина.

Недина предупреди, че въпреки това предстоят значителни разходи и несигурност около бъдещите приходи.

„В същото време е изключително важно какво ще се случва с големи постъпления, които ние трябва да имаме между 2,5 и 2,9 милиарда евро по ПВУ – как ще се справи следващото правителство, съответно и следващото Народно събрание, зависи от това какви постъпления ще получат по четвърто и пето плащане, най-вече от гледна точка на реформите.Така че е много трудно да се прогнозира как ще приключи краят на годината."

По отношение на дефицита тя обясни, че има специфики при отчитането на разходите за отбрана.

„Първите три месеца всъщност знаете, че излезе, че не е 3,5, а е 3,0, тъй като те се начисляват на различна ставка... Тези 0,5 процента, които се смятат за отбрана, те се начисляват заради F-16 самолетите, които бяха закупени"

Въпреки отчетения висок дефицит през март, към април ситуацията се стабилизира, стана ясно от думите на Недина

„Министерството на финансите предприе редица мерки в Агенция „Митници" и НАП за по-голяма събираемост, ограничаване на сивия сектор и повече проверки. По голямо ниво на дигитализация на обществените поръчки. Това даде своя резултат, също така април е месец, в който по- принцип имаме повече постъпления. Това са фактори, които много виляят."