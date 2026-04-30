ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш полицай в опасна психоигра със сериен убиец

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22760230 www.24chasa.bg

Пътят към фаталната хижа в Петрохан е отворен, кола със счупени стъкла в двора

Случаят “Петрохан” накара българите да измислят всякакви теории, за да разплетат мистерията.

Близо три месеца след тежкия случай край Петрохан пътят към хижата вече е отворен, след като дълго време районът беше блокиран заради следствени действия. В началото на февруари там беше открита опожарена сграда и телата на трима мъже, което постави началото на мащабно разследване. Въпреки възстановения достъп до мястото, продължава да има полицейско присъствие. Опожарената сграда остава под охрана като ключова част от случая, съобщи Нова тв.

Разследването продължава вече повече от два месеца, като до момента няма окончателни отговори за мотивите, довели до тази трагедия.

От главния път на прохода Петрохан до хижата се стига за 10-15 минути по път в не много добро състояние. По самата сграда все още личат белези от силния пожар. В двора има и автомобил със счупени стъкла, като не е ясно по каква причина е в това състояние.

На дърво до входа има табела, че влизането на външни лица е забранено и че районът се наблюдава с камери. Подобни табели има и по пътя надолу. Дворът е ограден с електропастир. Камерите, които преди са били поставени по дърветата, вече ги няма, но табелите за видеонаблюдение все още стоят.

На 2 февруари там бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под Околчица бяха открити още три тела - на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче. И шестимата бяха идентифицирани като членове на затворена група, чийто лидер бил Калушев.

Случаят "Петрохан" накара българите да измислят всякакви теории, за да разплетат мистерията.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)