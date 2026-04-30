Гълъб Донев: Още при връчването на мандата ще сме готови с кабинет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Радев ще е премиерът, потвърди Владо Николов

Веднага при връчването на мандата "Прогресивна България" ще е готова с проектосъстава на кабинета си. Това обяви бившият служебен премиер и водач на листа на президентската партия Гълъб Донев на влизане за първото заседание на 52-ото народно събрание.

Предстоят много интересни събития, каза той пред репортерите на входа на парламента.

"В най-скоро време, веднага с връчването на мандатите, с консултациите, които трябва да проведем при президента Илияна Йотова и съответно с връчването на мандатите, ние ще бъдем готови", отговори Донев на въпрос кога ще бъде излъчено правителството.

Като първи задачи на мнозинството на ПБ той посочи цените на храните и горивата, нов ВСС и съдебна реформа, "Дългоочаквани неща, които не се случваха през годините".

Румен Радев е готов и той ще бъде следващият премиер на страната, обяви пък на път за първата си клетва като депутат волейболният ас Владо Николов.