Слави Василев: Ще променим тона в парламента

Убеден съм, че всички народни представители усещат промяната в България", заяви избраният за депутат от „Прогресивна България" Слави Василев в коментар преди старта на новото Народно събрание. По думите му обществото е дало ясен мандат за промяна на начина на управление на държавата и на политическия тон в парламента.

Той подчерта, че влизането в 52-рото Народно събрание става с ясна амбиция за реформи. „Ние влизаме с нагласата да променим България и да направим така, че хората бързо да усетят, че промяната вече е тук", посочи той, като добави, че формацията носи сериозна отговорност пред избирателите.

Убеден съм, че президентът Радев е готов с кабинета, допълни още той.

По отношение на избора на председател на парламента, той заяви, че предстои да бъде представена „достойна кандидатура", която според него ще отразява търсената политическа промяна, съобщава Нова тв.