Надежда Йорданова: Разделянето на ПП и ДБ е грешка

За съжаление, вчера колегите от „Продължаваме промяната" ни уведомиха, че са решили да формират собствена ПГ. Считаме, че това е политическа грешка. При резултатите от изборите, където се вижда свръхконцентрация на власт, е необходима обединена група, която да отстоява европейския път на страната. Това заяви пред Нова телевизия Надежда Йорданова от „Демократична България".

По думите ѝ новият т.нар. „парламентарен съюз" все още е в процес на обсъждане и не е ясно дали ще има реална политическа тежест. Йорданова уточни, че документът съдържа непълноти и липсват ясни механизми за вземане на общи решения, поради което предстои допълнителна работа и вътрешнопартийни обсъждания.

Тя допълни, че формациите в коалицията са поели общ ангажимент за провеждане на съвместна политическа линия, включително и за президентските избори, като засега няма промяна в това отношение. Въпреки това Йорданова призна, че организационните въпроси и преференциалният вот са създали напрежение между партньорите.

Тя коментира, че техническите договорености за постове в парламента не решават основния политически въпрос - необходимостта от силна и последователна опозиция. Според нея именно големината и единството на парламентарната група ще бъдат ключови за ефективността на формацията в новия парламент.