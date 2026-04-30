Акад. Денков: Натискът да сме десни доведе до разрива с ДБ

Един от проблемите беше натискът от нашите партньори към дясното, дори да се оформим като единна формация в този спектър, а ние търсим по-широк спектър от избиратели. Стоим по-скоро в центъра, имаме политики с висок приоритет, които искат по-голямо внимание към социалните разходи. Как да направим така, че да се живее по-доре в България.

Така Николай Денков обясни защо се разделят "Продължаваме промяната" и ДБ в две парламентарни групи във включване за БНТ от парламентарните кулоари.

Ако влизаме в един и същи калъп всички представители на досегашната коалиция, резултатът ще е все този - капсулиране в тези проценти на избори. Искаме да постигаме общите си цели, но със свободата за различни послания, добави академикът.

Подчерта, че ще излъчат обща кандидатура за президент.