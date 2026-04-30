Асен Василев за разцеплението на ПП и ДБ: Не смятам, че беше политическа грешка

На въпрос политическа грешка ли е регистрирането на ПП и ДБ като две отделни парламентарни групи, председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев отговори:"Аз не смятам така. Снощи достатъчно ясно обясних - този казус е зад нас." Най-важното е какво ще се случи в парламента, това зависи от гласуването на всеки един депутат, посочи Василев.

"Най-важното в днешния ден е за какво един депутат ще работи. Клетвата, която полагаме, е много ясна. Да се ръководим във всичките си действия от интересите на народа. Ние много ясно сме заявили за какво ще работим в този парламент. Първият приоритет е незабавен избор на ВСС, втори приоритет е голям антикризисен пакет, имаме най-високата инфлация от 2022 г. назад, съобщи БНТ.