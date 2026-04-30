Кметът на Русе Пенчо Милков се срещна с посланика на Япония Чикахиса Суми

Празникът на японската култура събра стотици в Канев център

Кметът на Община Русе Пенчо Милков проведе среща с посланика на Япония в България Н. Пр. Чикахиса Суми, г-жа Химена Коно – политически и икономически изследовател в посолството, и г-н Рьотаро Хашигучи – дипломат от мисията в София. В разговорите участие взеха и заместник-кметовете Златомира Стефанова и Енчо Енчев, съобщиха от пресцентъра на общината.

Обсъдени бяха възможностите за развитие на транспортната свързаност на Русе и България със страните от Изтока, както и стратегическата роля на града като врата към Европа. Кметът Милков постави въпроса за значението на изграждането на втори мост при Русе. Разгледани бяха и перспективите за създаване на съвместни туристически пакети с други държави, както и увеличаващият се брой круизни кораби, които акостират в града.

Посланик Чикахиса Суми сподели, че се радва на силния интерес към японския език и култура в Русе и в България, като подчерта, че навсякъде в страната среща изключително топло отношение от хората. По време на визитата си в Русе дипломатът и неговият екип посетиха Пантеона на възрожденците и Регионалния исторически музей и изразиха впечатление от богатото културно наследство, приятната атмосфера на града и неговата архитектура.

В рамките на визитата кметът и японският посланик бяха официални гости на 14-ото издание на Празника на японската култура „Бункасай", организиран от СУ „Васил Левски" в „Канев център".

"Русе утвърждава своята роля като мост между култури и икономики. Партньорството с Япония отваря нови възможности за образование, туризъм и инвестиции. Нашият град развива среда, в която традициите и бъдещето се срещат в хармония", заяви кметът Пенчо Милков пред присъстващите в Канев център.

Събитието подчерта значението на изучаването на японски език и култура. Учениците представиха вдъхновяващи изпълнения, демонстриращи техните знания и талант. Тазгодишното издание се проведе под символа на жерава – свещена птица в Япония, олицетворяваща дълголетие, щастие и надежда.

В програмата бяха включени песни, танци, демонстрация на бойното изкуство джодо и сценки, вдъхновени от съвременната японска култура и аниме. Финалът обедини участници и публика с общо изпълнение и послание за индивидуалност, хармония и вяра в сбъдването на мечтите.

Събитието бе уважено още от заместник-кмета Енчо Енчев и заместник-ректора на Русенския университет доц. д-р Галина Иванова.