Левон Хампарцумян: Зад инфлацията стоят алчни търговци

Основна роля за инфлацията у нас играят алчни търговци. Това заяви финансистът Левон Хампарцумян пред bTV. Той добави, че ограничената конкуренция позволява цените да се задържат високи. Според него, когато пазарът е доминиран от малък брой играчи, потребителите реално губят възможност за избор.

„Вътрешните причини за инфлацията са алчни търговци. Като има един търговец, който е по-алчен от другите, другите свалят цените и го регулират. Докарали сме се до там, че 70-80% от производството на млечни стоки са в ръцете на едни и същи хора, а това им дава пазарна сила да държат цените високи. Потребителят дори не може да избира, конкуренцията е нарушена", обясни Хампарцумян.

Той посочи, че има начини за овладяване на поскъпването, но ефектът няма да бъде незабавен. „Високата производителност, конкуренцията и контролът на качеството държат цените ниски", каза още той, като акцентира върху значението на ефективния контрол срещу картелни практики и изкуствено надуване на цените.

Финансистът коментира и темата с държавната инициатива „Магазин за хората", която вече е прекратена. Според него тя не е могла да постигне реален ефект заради ограничения ресурс. „Магазин за хората" не е мащабна схема, сигурно няколко хора са взели по-високи заплати – нищо не може да се направи с бюджет 10 млн. лв.", отбеляза той.

По думите му неизразходваните средства ще бъдат върнати в бюджета, а ръководството на дружеството е подало колективна оставка заради липса на институционална подкрепа.

Хампарцумян даде пример със САЩ, където пощенските служби предоставят пространство за продажба на стоки, а социалната политика включва ваучери за храна за хора в нужда. „В Америка пощите дават едно щандче, за да се продават някакви неща. Издръжката на пощите субсидира наличието на този рафт. В Америка бедните взимат ваучери за храна, с които могат да пазаруват храна, за да не си купуват алкохол", обясни той.

Финансистът беше категоричен, че въвеждането на еврото няма пряко отношение към тези процеси. Според него бъдещото правителство трябва да разполага с повече инструменти за контрол и да ограничи влиянието на монополни структури. Той предупреди, че резултатите няма да дойдат бързо, но първите стъпки са ключови.