Румен Радев: Състоянието на бюджета е катастрофално, кабинет до 15 май и почваме с финансите

"Има такава вероятност" - така Румен Радев отговори с усмивка на въпроса дали ще бъде следващия премиер на страната. Той влезе в сградата на Народното събрание за първото заседание на 52-ия парламент, след като местата си в пленарната зала вече бяха заели неговите депутати.

Още до 15 май имат готовност за правителство, обяви бившият президент и бъдещ премиер пред репортерите. На въпрос той ли ще го оглави повтори, че никога не е бягал от отговорност. Работят и за състав на кабинет и са готови да отидат при президента Илияна Йотова веднага, щом ги покани на консултации. Надявам се правителството да е готово и преди 15 май, защото работата е страшно много и има много отложени реформи, каза Радев.

Работим активно по структура и състав на кабинета, защото това е отговорност, която носим пред избирателите. Гражданите ни гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет, каза още лидерът на "Прогресивна България". А на въпрос дали Иван Демерджиев ще е вътрешен министър допълни: персоналният състав е важен, но в момента търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за този пост.

Той не отрече, че Михаела Доцова ще е шеф на НС, а Петър Витанов имало голяма вероятност да е начело на групата на "Прогресивна България".

Радев мина покрай президентството, където малка група хора го освирка и посрещна с викове "Тук не е Москва", но имаше и негови фенове.

Той определи състоянието на бюджета като катастрофално. Затова и първата задача на парламентарната група на ПБ ще бъде да бъде приет редовен бюджет. Радев изрази и съмнения за възможността да бъдат получени средствата по ПВУ.

"Бюджетът е в катастрофално състояние по информацията, която имаме към момента. Разбира се ПВУ, изборът на нов Висш съдебен съвет", определи още като ключови задачи пред депутатите си Радев.

"Не мога да ви гарантирам, през годините има страшно много несвършено работата. Изискванията на Брюксел са много сурови, така че тепърва ще се запознаем какво е свършено и какво - не за ПВУ. Ще положим максимум усилия, за да вземем полагащите се на България плащания, но не можем да гарантираме", заяви бившият президент на влизане в Народното събрание. Приоритетна задача е смяната на ВСС и ще направят всичко възможно тя да бъде решена възможно най-скоро, увери той.

Радев категорично отхвърли появили се твърдения, че бъдещият кабинет на "Прогресивна България" ще слива министерствата на културата и на туризма. Но не даде повече подробности за състава и структурата на бъдещото правителство.

Запитан колко време му трябва, за да разгради олигархичния модел, Радев отговори: Това е постоянно усилие, изключително трудно, защото този модел се е просмукал във всички органи на държавата, за съжаление и в правосъдната система. И в програмата ни имаме ясни мерки за недопускане на повторно завладяване от държавата на този модел.

Пределно ни е ясно, че 100 дни толеранс няма да има. Първо, много партии загубиха тежко и второ, това е работа на опозицията - те ще използват всяка възможност да нямаме такъв толеранс. Но гражданите искат да видят промени и да започнат промените максимално бързо, коментира Радев. И напомни, че хората очакват от тях пълен мандат.

"Въпросът със свалянето на охраната на Борисов и Пеевски не е неглижиран, но той не се решава пред камери и в тв студиа. Трябва да има стриктно спазване на закона и преди това ясен и обективен анализ на фактите, обясни Радев.

"Не искам да коментирам сватбите и разводите в другите политически формации, но това е разочароващо не само за техните избиратели, но и за нас, защото сме принудени да преговаряме с повече формации за постигане на квалифицирано мнозинство", коментира той решението на ПП и ДБ да се разделят в 2 парламентарни групи.