Делян Добрев: Служебният кабинет изпусна инфлацията и тя гони 7%, новият кабинет трябва да вземе мерки

Служебният кабинет изпусна инфлацията и тя гони 7%, новият кабинет трябва да вземе мерки. Това заяви преди старта на първото заседание на 52-рото Народно събрание Делян Добрев от ГЕРБ.

Аз не съм началник в нашата партия, така че задайте ги към някои от ръководителите, отговори той на въпрос възможно ли е сътрудничество между ГЕРБ и „Прогресивна България

Трябва да бъде със сигурност в рамките на 3% бюджетен дефицит. И трябва да се овладеят харчовете и автоматизмите, които бяха заложени през последните години в заплатите. Виждаме, че от вчера вече има новини за висока инфлация в страната. Тоест служебният кабинет изпусна инфлацията и тя гони 7% по прогноза на НСИ. Така че правителството първо трябва да вземе мерки в посока овладяване на инфлацията. Това става с премахване на автоматизмите в бюджета. Защото ако те останат, това означава още по-големи разходи за социални плащания и заплати и още по-висока инфлация, отговори на Добрев на въпрос какво очаква от новия кабинет, съобщава БНТ.

Бюджетът за миналата година беше огромно предизвикателство, защото в него бяха заложени свръхочаквания за приходите. Тези свръхочаквания до голяма степен се случиха, така че можем да поздравим кабинета „Желязков". Благодарение на добрата работа на кабинета „Желязков" ние влязохме и в еврозоната, добави той.

Нужни са нови мерки и те са много спешни, защото високата цена на горивата ще доведе до още по-високи цени на продуктите в магазините. Горивата влияят както на процеса на производство, така и на разходите за дистрибуция, което в крайна сметка води до високи цени в магазините. Така че правителството трябва да се занимава първо с това – с бюджета и с овладяването на инфлацията, отговори Добрев на въпрос необходими ли са мерки за справяне с цените.