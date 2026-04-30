Гюров: С Радев не сме обсъждали да станат ли редовни някои служебни министри

Румен Радев не е търсил служебния премиер Андрей Гюров с въпроси да остави ли в редовния кабинет някои от служебните министри. Това обясни самият Гюров на влизане в парламента за клетвата на 52-ото народно събрание.

"Очакваме новите управляващи да не се огънат, да покажат, че това, което им гласува обществото като подкрепа, идва с огромни очаквания и те трябва да ги посрещнат. Следващото правителство ще има безпрецедентна подкрепа в парламента и президентството и търсенето на врагове и оправдания би било израз на политическа немощ", каза Гюров.

Заедно с него дойдоха и почти всички служебни министри, сред които военният Атанас Запрянов, външният Надежда Нейнски, финансовият Георги Клисурски, земеделският Иван Христанов. Те пристигнаха минути след Румен Радев и в залата заеха специалните места за Министерския съвет.

"Очаквам новото Народно събрание да покаже смелост и принципи, народните представители да знаят, че днес влизат тук, защото хората знаят, че хората излязоха по улиците. Дори сега те да са вкъщи, техните искания остават същите - управление без алчност, арогантност и самозабравяне", посочи още той.