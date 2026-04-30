Хората на Радев го посрещнаха с аплодисменти на крака, 1 депутат не са закле (Снимки)

239 народни представители се заклеха преди минути в 52-ия парламент, а един избраник пропусна първия работен ден. Кой е той- ще стане ясно по-късно днес от стенограмите. Повечето от хората на Румен Радев бяха пристигнали в залата преди всички - 30 минути преди началото на заседанието. Самият той влезе минути преди 10 часа, а те го посрещнаха с аплодисменти и на крака.
По традиция заседанието откри най-възрастният депутат - 77-годишният Румен Миланов от "Прогресивна България". Той изнесе кратко слово, след което депутатите положиха клетва, чуха химна на България и на Европейския съюз. По традиция "Възраждане" седнаха за химна на ЕС, но хората на Румен Радев останаха прави.
Ето какво каза Румен Миланов на младите си колеги:
"Заседанието се открива от най-възрастния депутат. Приема се, че той-носи най-много опит и мъдрост. Приемам тази задача с отговорност. Помня заветите на старейшините преди мен. Фактът, че вие сте по-млади от мен, ме изпълва с надежда за разум. Над 3 млн. българи гласуваха. Този път ни подредиха по-различно. Изпратиха ни тук с ясно послание. Значителна част от тази надежда беше дадена на новата политическа сила, която поема управлението на страната. Това е голямо изпитание и още по-голяма отговорност. Този парламент започва работа след труден период - хората са уморени, искат правила, ред, стабилност.
Отговорността днес е лична и всеки от нас я носи. С личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като чест, достойнство и родолюбие. Законът трябва да стои над всички. Само така справедливостта ще е реалност, която хората ще усещат.
Живеем в несигурно време на разделение. Трябва да пазим мира. Бъдещето принадлежи на младите, наш дълг е да им оставим държава с правила и перспектива. Да върнем закона и да възстановим мира. Нямаме право на грешки. Българските граждани ни избраха и ни дадоха доверие, българите разчитат на нашата съвест и воля. България да пребъде.