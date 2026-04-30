Хората на Радев го посрещнаха с аплодисменти на крака, 1 депутат не са закле (Снимки)

239 народни представители се заклеха преди минути в 52-ия парламент, а един избраник пропусна първия работен ден. Кой е той- ще стане ясно по-късно днес от стенограмите. Повечето от хората на Румен Радев бяха пристигнали в залата преди всички - 30 минути преди началото на заседанието. Самият той влезе минути преди 10 часа, а те го посрещнаха с аплодисменти и на крака.

По традиция заседанието откри най-възрастният депутат - 77-годишният Румен Миланов от "Прогресивна България". Той изнесе кратко слово, след което депутатите положиха клетва, чуха химна на България и на Европейския съюз. По традиция "Възраждане" седнаха за химна на ЕС, но хората на Румен Радев останаха прави.

Румен Радев седна до юристката Михаела Доцова, която се очаква да бъде издигната за председател от "Прогресивна България" Снимка: Румяна Тонева Лидерът на ДПС Делян Пеевски е сам на първия ред. До него е Иван Деремджиев от ПБ, който го търсеше за дебат по време на кампанията, понеже и двамата бяха кандидати от Кърджали. Снимка: Румяна Тонева

Ето какво каза Румен Миланов на младите си колеги:

"Заседанието се открива от най-възрастния депутат. Приема се, че той-носи най-много опит и мъдрост. Приемам тази задача с отговорност. Помня заветите на старейшините преди мен. Фактът, че вие сте по-млади от мен, ме изпълва с надежда за разум. Над 3 млн. българи гласуваха. Този път ни подредиха по-различно. Изпратиха ни тук с ясно послание. Значителна част от тази надежда беше дадена на новата политическа сила, която поема управлението на страната. Това е голямо изпитание и още по-голяма отговорност. Този парламент започва работа след труден период - хората са уморени, искат правила, ред, стабилност.

Отговорността днес е лична и всеки от нас я носи. С личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като чест, достойнство и родолюбие. Законът трябва да стои над всички. Само така справедливостта ще е реалност, която хората ще усещат.

Живеем в несигурно време на разделение. Трябва да пазим мира. Бъдещето принадлежи на младите, наш дълг е да им оставим държава с правила и перспектива. Да върнем закона и да възстановим мира. Нямаме право на грешки. Българските граждани ни избраха и ни дадоха доверие, българите разчитат на нашата съвест и воля. България да пребъде.