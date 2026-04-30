БЧК - Пловдив: Остават 15 дни за получаване на пакетите с храни „Подкрепа"

Близо 260 доброволци и служители на областната организация обслужват 23-те пункта в региона

Две седмици остават до крайния срок за получаване на пакетите с хранителни продукти, които се раздават във временните пунктове на Българския червен кръст в Пловдив и областта. Кампанията в подкрепа на уязвими граждани и семейства ще приключи на 15 май 2026 г. Това е вторият транш на операция „Подкрепа" по Програма „Храни и основно материално подпомагане".

В пакетите са включени 11 вида храни: брашно, ориз, олио, конфитюр, лютеница, консерви от домати, грах, гювеч, фасул, говеждо месо, пиле фрикасе. Те са осигурени от Агенцията за социално подпомагане, която определя и правоимащите – 36 237 в Пловдивска област. За едночленните и двучленните семейства са предвидени пакети по 11 кг, а тричленните и многочленните по 24 килограма.

Близо 260 доброволци и служители на областната организация на БЧК обслужват 23-те пункта в региона. Те са отворени всеки делничен ден от 9 до 13 часа. В подкрепа на трудно подвижните хора е и дигиталната платформа „СуперСърце", с която БЧК - Пловдив е в партньорство. На superheart.bg се приемат сигнали за доставка до домовете, за да може продуктите да бъдат предоставени на повече нуждаещи се.

Мобилизиран е целият наш ресурс, за да улесним възможно най-много получаването на пакетите и те да достигнат до максимален брой хора, заяви Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив, при откриването на мащабната акция на 17 март.

БЧК провежда и съпътстваща информационна кампания в раздавателните пунктове. Тя включва консултации за здравословен начин на живот, за отпускане на социални помощи, за социални и медицински услуги, за справяне с епидемични заплахи и неблагоприятни климатични промени. Раздават се информационни материали за хигиена и за първа долекарска помощ, а също – брошура за възможностите за балнеолечение и физиотерапия. Интересът към тези мерки беше много голям по време на първия транш от операция „Подкрепа" през есента на миналата година. Тогава в Пловдивска област са били консултирани 28 255 души.

Всеки може да направи справка по ЕГН дали попада в списъка на правоимащите от линка: https://foodprogram.redcross.bg/, а също и чрез колцентъра на БЧК на тел. 02-492-85-49 всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.