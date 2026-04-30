Президентът Илияна Йотова: Най-спешен е бюджетът, всяко забавяне значи стагнация

Голямата цел на всички ни е да се справим с неравенствата и липсата на справедливост, посочи Йотова

"Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското ни семейство. 19 години след приемането ни там трябва да се чуе нашият силен и влиятелен глас, защото нашето мнение, нашата позиция и гледна точка струват и са ценни точно толкова, колкото на всеки от 27-те държави.

Имаме какво да предложим за сигурността на външните граници на ЕС, имаме какво да кажем за развитието на Западните Балкани, има какво да покажем като страна, която може да бъде център на икономиката на бъдещето. Европа има нужда точно от тези гласове, за да върне лидерските си позиции на международната сцена, да бъде конкурентоспособна, гарант за високите стандарти на своите граждани. Тук, в Народното събрание, политическата рамка на външната ни политика се задава от вас, уважаеми народни представители. Нека е разумна външна политика - с тежест, но и с характер!

Това каза в обръщението си към народните представители от 52-ото НС президентът Илияна Йотова.

Съдбата обича смелите. Народното събрание е мястото, където различията могат да се превръщат в решения. Защото компромисът невинаги е слабост! По-голямата ценност е обединението, категорична бе Йотова.

"Голямата цел на всички ни е да се справим с неравенствата и липсата на справедливост. Те не се измерват само с доходите - означават образование, достъпно здравеопазване, равен старт и закони, еднакви за всички. Държавата да е защитник, а не наблюдател, нейна грижа трябва да се всеки български дом, а властта не бива да остава хората сами срещу цените и сметките".

Настоя, че НС трябва спешно да гласува бюджет 2026. "Удължаването на стария бюджет е една от най-сериозните прояви на безизходицата от минало. Днес всяко забавяне означава стагнация, предупреди тя

С благодарност и уважение към гласувалите, но и онези, които не отидоха до урните на отминалия парламентарен вот започна речта си в НС президентът Илияна Йотова.

"Насажданите внушения за апатия и разрушаване на доверието, не се оправдаха, доказахме, че сме общество със събудена гражданска енергия, ангажираност и вяра в собствените ни сили", каза тя. Йотова отбеляза и 150-тата годишнина от Априлското въстание, отбелязвайки че те са ярък пример за патриотизъм, който да ни напомня, че няма малки и големи народи - има единни и разединени. Трябва да вярваме на народа, да изпитваме уважение към него и да осъзнаваме, че той е единствен съдник за делата ни, предупреди тя.

Избори на надеждата са за нея отминалите. "Служебното правителство се справи, направи много и да спре покупко-продажбата на изборите, но с купения и контролиран вот се справиха онези, които гласуваха", каза Йотова. И изтъкна, че са гласували над 700 хил. души повече от предните избори, което дава нова легитимност на парламента и нов, категоричен вот на доверие.

"Демокрацията работи! Видяхме го, почувствахме го, знаем го! Връщането на доверието на българските граждани към българските институции няма да бъде лесно и няма да бъде бързо, но това ще бъде задача на всички институции и на всички власти. През миналата зима хората напомниха на политиците „с безвремието е дотук!" Протестите заляха площадите и булевардите на страната и се превърнаха в категоричен вот срещу корупцията, срещу злоупотребите, надменността, арогантността и зле прикритото лице на олигархията, посочи Йотова.

"На 19 април ние пуснахме своя глас за край на тази политическа криза. Това са първите ни избори, спечелени с абсолютно мнозинство за 21-ви век. Българските граждани дадоха категоричен мандат на една политическа сила - на „Прогресивна България", с очакване за стабилно управление и подредена държава, с истинско разделение на властите така, както повелява основният закон на държавата – българската Конституция", добави президентът.

Убедена съм, че България няма да е повече д с изтеклите мандати, но тя не може да е и държавата на загубената справедливост, подчерта тя.

Президентската институция както винаги досега ще е самостоятелна, независима, ще е коректив на останалите власти, но ще подава ръка за съдействие в името на добруването на българския народ.

Пожелание отново да се възцари парламентаризма, отправи президентът. "Слушали сме силни гласове на десети умове и пламенни речи, които не са само история. Вие ще пишете историята с вашия ум и разум. Нека възродим корените на доброто и справедливостта, за да изправим на крака човешкото достойнство, да си припомним изпуснатите шансове и колко ни струва мълчанието. Българинът може да понесе тежки истини, ни не понася лъжата", предупреди Йотова.

А в края избра да цитира Стефан Данаилов при откриването на 42-ото НС на 21 май 2013 г.: Ако се опитваме да пренебрегнем истината, рано или късно плащаме висока цена, крайно време е да обединим воля и знания около най-неотложните проблеми и да ги решим, пренебрегвайки своите политически различия.