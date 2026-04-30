Шофьорка с 2 промила алкохол катастрофира в Банско и избяга

Жена на 45 години е напуснала местопроизшествие след катастрофа в Банско, при задържането ѝ проба е отчела два промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Малко след 21:00 часа вчера на улица „Пирин" в града е станало пътнотранспортно произшествие с материални щети и без пострадали хора между товарен и лек автомобил. Товарният автомобил е напуснал местопроизшествието, но след предприети незабавни действия, около 21:20 часа на същата дата той е установен от автопатрул при Районно управление – Банско на улица „Найден Геров" в града.

На 45-годишната му водачка, която е от София, е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 2,00 промила.

Жената е задържана със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

През вчерашния ден от полицията в Благоевград съобщиха за задържан 43-годишен мъж от гоцеделчевското село Лъжница, шофирал с 2,15 промила алкохол. Ден по-рано беше съобщено за други два случая от Банско и от Белица, на установени водачи, които шофират след употреба на алкохол.