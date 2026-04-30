Монтират 600 димни детектора безплатно в жилища в Северозападна България

600 димни детектора се монтират безплатно в редица домакинства в Северозападна България като мярка за борба и превенция срещу битови пожари. Устройствата се осигуряват по проект RESPONSE, финансиран с над 7,2 млн. евро по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма Interreg VI-A ИПП България – Сърбия 2021–2027. Проектът е стратегически за двете съседни държави, като включва редица дейности и мерки, насочени към борба с природните бедствия и защита на гражданите, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Мярката за осигуряване на димни детектори е насочена към възрастните и самотно живеещи хора, а целта е домовете им да станат по-безопасни. Те са най-уязвимата група, защото пред тях има предизвикателства като по-ограничена подвижност, по-бавно време за реакция, затруднения със слуха или зрението, което прави реакцията при пожар по-трудна, а евакуацията – рискова.

Първите 150 детектора вече са монтирани в общините Брусарци и Вършец. До началото на месец май предстои монтаж на още 120 устройства в общините Долна баня, Костенец, Трън и Перник, 110 в община Костинброд и 100 в Ружинци, а останалите 120 ще се разпределят към уязвими граждани от други населени места в пограничния регион.

Освен монтаж и проверка на системите, потребителите се запознават с работата им чрез специално разработени информационни брошури. Получават и практически съвети – как да направят дома си по-безопасен, как да реагират при пожар и какви са най-честите рискове в ежедневието.

Детекторите са осигурени от Националната асоциация на доброволците в Република България, партньор по проекта. Монтажът се извършва от представители на организацията и от доброволните формирования към общините.

Димни детектори ще бъдат поставени и в сръбската част на трансграничния регион на програмата, който обхваща районите на Борски, Зайчарски, Пиротски, Нишавски, Топлички, Ябланички и Пчински окръг.

Битовите пожари са сред причините за човешки жертви всяка година, особено през зимния сезон, поради отопляване с твърдо гориво или аварии в електрически инсталации и уреди.

Целта на мярката е да подобри превенцията и при засичане на пожар съответните органи да бъдат известени възможно най-бързо.

Водещ партньор по проекта е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерство на вътрешните работи в партньорство със Сектор за управление на извънредни ситуации към Министерство на вътрешните работи на Република Сърбия. Партньор е Факултетът по пожарна безопасност и защита на населението към Академията на Министерството на вътрешните работи на България.

Проектът има за цел да осигури необходимото образование и подготовка за действия на населението и доброволците, както и правилна и навременна реакция на професионалните екипи при бедствия в трансграничния регион, използвайки различни методи за подобряване от капацитета. Обхваща 6100 души, които се обучават за реакция при бедствия и извънредни ситуации в пограничните населени места на България и Сърбия. Освен обучения, проектът предвижда обновяване на тренировъчен център, доставка на автомобили със специално предназначение, покупка на оборудване за спасителни дейности, координиране на съвместни планове за действие и др.