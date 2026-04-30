Избраха Михаела Доцова за шеф на парламента

НА ЖИВО: Първо заседание на 52-рото Народно събрание

Доходното здание става сцена на хитовете от 80-те години

960
В навечерието на Празника на Русе Общинският младежки дом организира мултимедийното събитие „С песните на 80-те". СНИМКА: Община Русе

В навечерието на Празника на Русе Общинският младежки дом организира мултимедийното събитие „С песните на 80-те". Инициативата ще се проведе на 5 май 2026 г. (вторник) в Доходното здание и включва тематична изложба и концертна програма. От 18 часа във фоайето ще бъдат подредени грамофони, магнетофони, касетофони, плочи и касети от 80–те години на миналия век, съобщиха от пресцентъра на общината. 

Концертната програма започва в 18:30 ч. в Голямата зала. Публиката ще може да чуе изпълнения в стиловете поп, диско и new wave. На сцената ще излязат съставите към Общинския младежки дом в Русе - вокални формации „Приста", Студио за поп и джаз пеене „Икономов", Танцово студио „Импулс" и Клуб „Риторика и публична реч".

Репертоарът включва композиции от българската и световната сцена, популярни през десетилетието, сред които песни на Лили Иванова, Мадона, АББА, „Бони Ем" и "Иръпшън". Според режисьора на продукцията Божил Николов, целта на събитието е да представи цялостната атмосфера на периода чрез съчетание от музика, танци и емблематични експонати.

Входът за събитието е свободен.

