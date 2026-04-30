"Прогресивна България": Няма да се отдалечим от Европа, но без комплекси ще заявяваме позицията си

"Съдбата е отредила тъкмо на нас да вземем важни решения за съхранение на мира и живота на българските граждани. Трябва да сме единни. Не бива да допускаме България да бъде употребена в глобални сблъсъци. Имаме своя география и култура и международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ. Да успокоя търговците на страх, които внушават, че България може да се отдалечи от Европа. Те сами знаят, че го правят само за да осмислят политическото си битие. България е напълно интегрирана в ЕС, но той не е имунизиран от грешки и ние трябва без комплекси да заявяваме нашата позиция".

Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов, избран от партията си да представи встъпителната реч на групата си след клетвата на 52-ото народно събрание. Очаква се той да бъде председател на най-голямата група в този мандат.

"Първата ми мисъл днес е за този над 1 млн. граждани, които вложиха надеждите си в нашата коалиция, осъзнаха големия залог на тези избори и надмогнаха примирението и с вота си дават възможност на ПБ да изведе страната от порочния кръг на сглобките и моралните компромиси. Искам да предупредя колегите ми от ПБ - десетдневната еуфория приключи, до дни ще сме призвани да поемем отговорност за управлението. Ще се сблъскаме със завладяната държава, ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, която последните кабинети се постараха да изпразнят, да овладеем спекулата, виновните за която ще ни гледат доволни от удобните банки на опозицията, да започнем оздравителни действия в съдебната система с избора на нов ВСС и главен прокурор. Тази стратегическа задача изисква квалифицирано мнозинство, но не може да бъде решена без ПБ, но изисква подкрепа от други партии. Призовавам ги да не саботират процеса и да не опитват да шантажират мнозинството. Съдебната реформа не е партийна кауза, а обществен императив и гражданите очакват от нас широк консенсус около морални професионалисти и няма да ни простят дребни сметки по този въпрос", започна Витанов.

"На 19 април олигарсите понесоха поражение, но продължават да владеят дълбоката държава и медиите", каза още той.

Витанов обърна внимание, че през последните 36 г. парламентаризмът е деградирал до инфантилизъм, а хората искат нормално и уважително поведение без агресия.

"Трябва да скъсаме с позорната практика важните закони да се гласуват в полупразна зала с игра с кворума", продължи бившият евродепутат от БСП.

Малко по-рано днес народните избраници положиха клетва, изслушаха химна на България и Европейския съюз, а след това пристъпиха към встъпителните си речи. Предстоят декларациите на останалите четири партии и коалиции, след това избор на председател и регистрация на парламентарните групи.