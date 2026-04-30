ГЕРБ: Дилемата пред пълното мнозинство на Радев е непопулярни десни реформи или провал

Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи кандидата за председател на "Прогресивна България", за да върне "една позабравена парламентарна традиция и възможност за формиране на по-висок политически стил", каза Тома Биков

Българският парламент не е имал легитимно мнозинство от 1997 г., но то дойде, за да замени провалилото се в реформите пълно мнозинство на БСП от 1994 г. Това е поучителен факт, който показва, че няма парламентарно мнозинство, което да замени необходимостта от реформаторско правителство. Днес дилемата пред пълното мнозинство на ПБ е непопулярни реформи с десен профил или провал.

Това каза Тома Биков от ГЕРБ. Той изчете декларацията на групата при старта на 52-ото народно събрание.

"През последните 12 г. България бе управлявана от коалиционни правителства, а през последните 5 г. страната затъна в хронична политическа криза и невъзможност да бъде излъчено стабилно управление. Това се случваше въпреки необходимостта от взимането на трудни решения в нестабилна геополитическа среда, здравна криза, нуждата от реформи в редица износени системи и на фона на фискална политика, която прие бюджетните дефицити за нормални", каза Биков от трибуната.

"През последните години последователно призоваваме за вдигане на нивото на политическия дебат, и сме предупреждавали, че личните нападки, ниската политическа култура и скандалите не унищожават доверието в една или друга формация, а в цялата политическа система и нейните институции", каза още Биков.

"На отминалите парламентарни избори огромно мнозинство от българските граждани реши да сложи край на политическия процес в неговата фрагментирана, коалиционна форма и да дадат пълно мнозинство на "Прогресивна България". Парламентарната група на ГЕРБ-СДС приема този резултат и по неговата логика сме готови да бъдем дясно-консервативна, конструктивна, смислена и силна опозиция, която да отстоява националния интерес и интереса на своите избиратели и да оказва системен парламентарен контрол върху мнозинството", заяви депутатът от ГЕРБ.

"Резултатът показва ясно, че българските граждани не дават просто мандат за управление на ПБ, а широк мандат за дълбоки структурни реформи, които не се изчерпват само с реформата на съдебната власт, но и реформирането на множество институции, системи и обществени отношения. Огромно мнозинство от гражданите гласуваха не за ПБ, а персонално за Румен Радев. От днес той ще има всички инструменти в държавата, за да изпълни очакванията на обществото в тяхната пълнота, без да се налага да се съобразява с коалиционни партньори и всякакви странични обстоятелства. Това е огромна отговорност, която изисква бързи и прецизни действия, които от днес нататък зависят изцяло от волята на Румен Радев", каза още той.

"През последните години нашата парламентарна група последователно призоваваше за съхраняване на политическия диалог. В името на това и в желанието си да осигурим стабилно управление, направихме редица компромиси и дори често се отклонявахме от волята на нашите избиратели. Факт е, че коалиционните управления, в които участвахме ни донесоха редица негативи. Такива донесе и невъзможността за съставяне на редовно управление в няколко парламента. Те се отразиха ясно в резултата ни на изборите и днес сме убедени, че в ситуация на политическа криза и фрагментиран парламент, политическият диалог дори с основните опоненти беше необходимост, която много от партиите не осъзнаваха. Наясно сме както с компромисите, които направихме, така и с последствията, затова благодарим на избирателите ни, които ни подкрепиха. Но и да кажем на тези, които сме разочаровали, че ще положим всички усилия да си върнем доверието им", каза депутатът от ГЕРБ.

"В 52-то НС ГЕРБ ще подкрепяме само решения, които отговарят на предизборната ни програма и отразяват волята на нашите избиратели", допълни той.

"При пълното мнозинство на г-н Радев, воденето на политически диалог вече не е необходимост. Такъв може да се води единствено при добро желание от страна на управляващи. Днес необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до ново разочарование в обществото. Ако тази необходимост не бъде отчетена и не произведе конкретни политически действия от страна на управляващите, ще доведе до сходен резултат от неосъзнатата необходимост от водене на качествен политически диалог през последните 5 г. Подобно развитие би довело не само до редица пропуснати възможности, но и до нови катаклизми в политическата система, както и в редица сектори в обществения живот", заяви Биков.

"Още в рамките на тази сесия предстои да се приеме бюджета за 2026 г. и от действията на управляващите в този процес ще стане ясно дали са готови за тази голяма отговорност, с която са натоварени. Надяваме се, че още с приемането на бюджета ще се приеме курс по консолидация на фискалната политика, системно свиване на дефицита и залагане на структурни реформи в редица сектори", каза още той.

"И след тези избори, предизвикателствата, породени от разпадащия се международен ред, технологичната еволюция и фрагментацията на обществото, ще останат валидни, те не предполагат лозунги и еуфория, а осмисляне на българската посока в дълбочина. В този контекст, ние ще бъдем активна част от политическия дебат. Ще продължим да се въздържаме от обиди и принизяване на парламентарната дейност до нивото на скандала. Убедени сме, че всяко разпиляване на обществената енергия в настоящия момент, ще бъде в ущърб не на политически опонент, а на българските граждани, които показаха ясно своето отвращение от липсата на ясен политически стил в последните няколко парламента", заяви Биков.

Той припомни, че през последните години ГЕРБ няколко пъти печели парламентарните избори и е призовавала от трибуната на Народното събрание останалите партии да подкрепят техен кандидат за председател на НС.

"Традицията първата политическа сила е положителна и закономерна, но не беше посрещната от опонентите ни. Изборът на председател на НС се превръщаше в ненужно зрелище за обществото. А днес, като най-голямата опозиционна партия в парламента, ще препотвърдим това разбиране. Затова ще подкрепим за председател представителят на "Прогресивна България", заяви Биков. И допълни, че това не трябва да се възприема като опит за договорка или политически знак, а като връщане на "една позабравена парламентарна традиция и възможност за формиране на по-висок политически стил".