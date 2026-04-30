Задържаха 500 килограма контрабанден тютюн за наргиле на МП Калотина (Снимки)

Задържаха 500 килограма контрабанден тютюн за наргиле на МП Калотина. Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се води разследване по досъдебно производство за опит за пренасяне през границата на страната без знанието и разрешението на митниците на стоки и предмети за търговски или производствени цели в големи размери, съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от 28 април, когато на МП Калотина, трасе „Изходящи товарни автомобили", пристигнала товарна композиция, управлявана от гражданин на Босна и Херцеговина.

Въз основа на рисков анализ митническите служители са селектирали превозното средство за проверка. Водачът е представил документ, удостоверяващ транспортиране на радиатори от Турция за Босна и Херцеговина.

При извършен външен оглед и възникнали основателни съмнения товарният автомобил е бил насочен за сканиране с рентгенова апаратура, при което е била маркирана подозрителна зона.

При последвалата щателна митническа проверка в превозното средство са били открити 25 кашона с по 2 пластмасови кофи всеки. Във всяка от тях e имало пакети с тегло от по 500 грама тютюн за наргиле, без обозначена марка и български акцизен бандерол.

Общото количество на контрабандната стока е 500 кг. Стойността на дължимия акциз към датата на извършване на деянието възлиза на 60 845 евро.

Водачът на товарната композиция е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Окръжна прокуратура – София да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.