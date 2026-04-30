ПП-ДБ последно заедно: Демонтаж на институционалните зависимости, а не замяна на едни олигарси с други

Предвид липсата на конституирани парламентарни групи ПП и ДБ имаха право само на едно изказване, тъй като се явиха заедно на изборите. Думата за откриваща декларация от името на коалицията взе Надежда Йорданова от "Да, България".

"Първата политическа сила получи мнозинство и с него ясната отговорност да управлява. Това е мандат за управление, но преди всичко е мандат със свръхзадача, с която протестите свалиха предишната власт - демонтаж на модела "Борисов-Пеевски". Той превръща държавата в система от зависимости", каза Йорданова.

"Думата демонтаж има смисъл - разграждане на мрежата от институции, медии и икономически зависимости, а не просто смяна на властта. Нека е ясно - това не е мандат за безконтролност на нова недосегаемост, при която едни приятелски кръгове да се заменят с други. Не може едни олигарси да заменят други олигарси", обясни бившият правосъден министър.

"Първите тестове ще са ясни - гарантиране на независимостта на съдебната власт, отчетност на прокуратурата, реформи на службите, работещи регулатори, плуралистична и свободна медийна среда и защита на публичните ресурси. Законността е ключ към разграничаването на този модел", каза тя и поиска конкретно законодателство и носене на отговорност.

"Българското общество търси изход от продължилата твърде дълго политическа криза. Хората не искат оправдания, а категорични доказателства, че политиката може да служи на гражданите, а не на себе си", анализира депутатката.

ПП-ДБ приемат да са опозиция, но нямало да са странични наблюдатели. Заявиха, че от тях може да се очаква конструктивен тон, но не и тишина.

От името на ПП и ДБ Йорданова обеща подкрепа за всяка мярка, която укрепва върховенството на правото, модерна държава, пази европейската посока на България. И ще се противопоставят на всяка политика, която заменя борбата с корупцията с нова концентрация на зависимости. Ще са против "бягството от националния интерес зад геополитическа мъгла".

"Мерките по "Магнитски" да се прилагат, а фалконите на Пеевски да спрат да прелитат", призова Йорданова. Ще искат и ревизия на охраната от НСО, с акцент на тази на Борисов и Пеевски. След това изброи част от вече познатите законодателни инициативи на ПП-ДБ.

"Не вярваме в бюджетния популизъм, социална отговорност и фискална дисциплина не са антиподи, затова ще внесем предложения за десни мерки за по-малко бюрокрация и ограничаване административния тормоз над бизнеса и др.", каза Йорданова.

Да живее силна България в силна Европа, завърши речта си тя.