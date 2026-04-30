Премахват външната ограда в столичния парк „Княжеска градина". Поради отпаднала необходимост, Областна администрация на област София премахва външната ограда, която ограничава достъпа на гражданите до площи от парк „Княжеска градина", съобщиха от администрацията.

Районът ще бъде обезопасен в рамките на днешния ден до приключване на дейностите, добавят оттам.

От съображения за безопасност на столичани и гостите на София се запазват загражденията около постамента на Паметника на съветската армия - до финализиране на концепцията за развитие на пространството в парка.