Шофьор плати на бензиностанция с фалшиво евро, задържаха го

Диана Варникова

[email protected]

780
Евро Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Шофьор от град Сърница, област Пазарджик е бил задържан, след като е платил с фалшиво евро на бензиностанция в град Ракитово. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

 Вчера в РУ-Велинград е получен сигнал от работещите на бензиностанция в промишлената зона на Ракитово. Клиент на бензиностанцията заредил гориво на автомобил и платил с две банкноти с номинал от 50 евро. Малко по-късно се установило, че парите на неистински.

В резултат на проведените действия не след дълго е установена самоличността на клиента, която се оказал 25-годишен мъж от гр. Сърница. Той е задържан в ареста на РУ-Велинград за срок от 24 часа. Изясняването на случая продължава от служители на участъците в Ракитово и Сърница. Образувано е досъдебно производство.        

