ДПС: Ще сме отговорна опозиция, но ще подкрепяме добрите политики

"ДПС ще изпълнява ролята си на отговорна и конструктивна опозиция. Ще подкрепяме всяка политика, която защитава правата и свободите на хората. В същото време ще бъдем последователен и принципен коректив навсякъде, където се допуска отклонение от принципите на доброто управление, прозрачността, законността, нормите на демокрацията."

Такава заявка направиха от ДПС на старта на 52-ото народно събрание. Встъпителната декларация от името на движението представи Айтен Сабри.

"Основни приоритети на ДПС са качеството на живот и повишаването на жизнения стандарт на хората, икономическа стабилност и растеж, модернизиране на икономиката, земеделското производство и гарантиране на продоволствената сигурност, преодоляване на социалните и регионалните неравенства, подкрепа за младите семейства и децата, съхраняване и развитие на традиционните ценности, българската култура и модерното образование, последователно развитие на страната като член на Европейския съюз, градивно партньорство със САЩ и евроатлантическата общност", каза още тя.

По традиция след клетвата и словото на президента парламентарните групи изнасят встъпителна реч, в която представят приоритетите си за бъдещия парламент. След това ще пристъпят към издигане на кандидатури за председател. В речта си от ГЕРБ предупредиха, че ще подкрепят кандидата на "Прогресивна България", а първата сила посочи като първи задачи борбата със спекулата и подмяна на ВСС и главния прокурор.