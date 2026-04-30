"Спаси София": Подготвя се една от най-големите кражби на общинска земя

Кметът на "Младост": Доказал съм моето отношение към корупцията, строителството на 22-етажна сграда е прозрачно публично-частно партньорство

Днес Столичният общински съвет се готви да гласува един от най-скандалните доклади. Очевидно има договорка кражбата на общински имот да мине тихо и спокойно. Става дума за изграждане на 22-етажна сграда със 60 000 кв. м РЗП. Това заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев на брифинг преди началото на сесията на СОС.

Той настоя докладът на кмета на "Младост" Ивайло Кукурин да бъде отложен или отхвърлен.

Общинската съветничка от "Спаси София" арх. Росица Николова напомни, че 92% от терена, на който се планира изграждането на 75-метрова сграда, е общинска собственост, разделена между Столичната община и общинското дружество "Софийски имоти". Едва 8% от имота са частна собственост. Въпреки това докладът предвижда общината да получи само 26% обезщетение под формата на обекти в бъдещата сграда.

Арх. Николова напомни, че същият доклад е бил внесен през 2022 г. Тогава процентът обезщетение е бил завишен на 27% и въпреки това докладът е бил изтеглен. Тя показа договор от 14 стграници, в които частния собственик описва правата и задълженията си, а общината - едва в няколко изречения, в които се описва, че ще получи административна сграда, архив и зала за обществени обсъждания.

Бонев призова и кметът на София Васил Терзиев да изрази мнение по казуса и да заяви дали, ако докладът мине ще го върне или ще обжалва решението в съда.

В отговор кметът на "Младост" Ивайло Кукурин категорично отрече твърденията за подготвяна кражба на общинска земя.

"Процентът на обезщетение е определен от четирима лицензирани оценители и сме избрали най-високия. Първо ние поискахме оценка, след това сравнихме с тази, направена от "Софийски имоти" и за да сме сигурни, че оценките са коректни направихме още две, които потвърждават процентът на обезщетение. Става дума за ед но прозрачно публично-частно партньорство", заяви Кукурин.

Той напомни, че теренът отдавна е отреден за строителство, както и че комисиите на СОС са нанесли корекция, според която обектите, които ще получи общината, трябва да са до ключ. Кукурин определи твърденията на "Спаси София" като "манипулация".

Кукурин призова общинските съветници "да погледнат по-широко на зоната, която е определена като "Младост" - център". Напомни, че в непосредствена близост общинското дружество строи спортна зала, а днес СОС трябва да гласува и доклад за изграждане на културен център.

Кукурин увери, че борбата с презастрояването продължава да е най-важната му задача и добави, че след разговори с кмета Терзиев на следващата седмица ще внесе доклад, с който да реши проблема с частните имоти в междублоковите пространства.

"Преди не малко време доказах моя подход към корупцията. И сега при най-малкия опит за такава не бих се колебал отново да сезирам компетентните органи", подчерта Кукурин.