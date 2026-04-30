Костадин Костадинов: 2026 година се усеща като 1396 година

В речта си лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира, че чува едно и също вече няколко парламента, дори заподозря, че речите сякаш един и същи човек, или един и същи изкуствен интелект е писал. След 2021 г. имало и нови елементи - "вече се борим с Русия и подкрепяме братския фашистки режим в Украйна".

Костадинов заяви, че по време на кампанията той и хората му били съветвани да не казват какво мислят и дори да лъжат. Той се закани, че "Възраждане" ще са будната съвест на нацията. И обяви "няколко грозни истини".

"България е държавата с най-бързо нарастващ в дълг. Само за година го увеличи с 33% и продължава да расте. Решението е връщането на българския лев, защото задлъжняването и воденето ни към фалит е следствие от това, че ни вкараха насила и незаконно е еврозоната", обяви той. Проблем имало и с раждаемостта, която паднала с 10%, по-голяма част от бебетата дори не били българчета. Затова отпаднали и традиционните репортажи за първото бебе - защото поредената непълнлетна родилка прегръщала младенеца Лоренцо.

"България е сред най-големтие донори за пари и и въоръжение на Украйна. За собствения си народ пари нямаме, а за режима на Зеленски имаме", съжали той.

Костадинов предупреди, че пак няма да има военен парад на 6 май. Напомни, че има такъв още от времето на княз Александър. Сега обаче няма техника, няма войници, няма войска чест и доблест. Имаме чужди военни бази, границите се пазя от Фронтекс, в небето леят чужди самолети.

Освен това страната е загубила финансовата си независимост и националната си валута.

Българската икономика пък е сред най-неконкурентната в Европа, вече не произвеждаме почти нищо, дори собствената си храна. А ако затворят границите, след 10 дни ще започнем да изпитваме глас. Засега провизеждаме прешница. Ще ядем хляб и мекици, предупреди той.

Решението според Костадинов е предоговаряне на условията за членство в ЕС.

Образ било трагично, а решението е "премахване на чуждите фондации и делегираните бюджети.

"Независимо от всичко "Възраждане" ще продължи да казва истината в храма на лъжата, но и да отстоява истината. Държавността ни гние, докато нацията се разпада бавно на съставните си части. България умира тихо и кротко", смята депутатът.

"2026 се усеща като 1396. Навлязохме във финалната си фаза на развитие - народът става безличен наблюдател на собствената си съдба и е убеден, че не може да съществува самостоятелно и независимо", каза Костадинов.

В залата пък било пълно с чужди агенти и се приемало за нормално.

"Няма да се примирим, няма да лъжем, ще продължим да вярваме че в политиката истината трябва да се казва на всяка цена. Няма да се предадем, друг народ и родина нямаме. Пред други знамена не сме коленичили и пред никого, освен пред нашия народ не се прекланяме. Да живее България", завърши той речта си.