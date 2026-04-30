Любен Дилов-син е отсъстващият депутат, получил е инфаркт в Италия

Любен Дилов - син е депутатът, пропуснал първото заседание на 52-рото Народно събрание. Получил е инфаркт в Италия, но вече и по-добре, научи "24 часа".

Дилов е получил инфаркт в Рим по време на екскурзия с децата си. Заминали са веднага след изборите. Инфарктът е бил много тежък, депутатът от ГЕРБ е бил в кома, но сам се е събудил преди ден.

Съпругата му е заминала за Рим веднага след като от болницата са я уведомили, че е контактен.

Любен Дилов-син бе избран за депутат в Бургас.

Роден е на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов. Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Печатни медии". От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове", "Шоуто на Слави". След 2001 г. Дилов-син влиза в политическия живот на България. Той е създател и първи говорител на движение "Гергьовден", а през 2003 г. става и негов председател. Народен представител в 40-ото НС от листата на ОДС и в 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51-вото НС от листата на ГЕРБ-СДС. От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.