Арестуваха мъж, отглеждал марихуана в домашна оранжерия във Варна (Снимки)

716
Задържаха мъж, отглеждал марихуана в домашна оранжерия във Варна СНИМКИ: ОДМВР Варна

Заловиха мъж, отглеждал марихуана в домашна оранжерия във Варна, съобщиха от полицията.

На 29 април е проведена операция. Извършена е проверка на имот в околностите на града, обитаван от 46-годишен варненец. 

В къщата е открита оранжерията, оборудвана със система за контрол на влажността и температурата, вентилация и отглеждани 418 растения в различен стадий на растеж.

Намерена е и суха тревиста маса - около 7 кг и боеприпаси. Криминално проявеният мъж е задържан. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата. 

Задържаха мъж, отглеждал марихуана в домашна оранжерия във Варна СНИМКИ: ОДМВР Варна

