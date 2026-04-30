В Нова Загора задържаха мъж на 21 г. за серия взломни кражби

Криминалисти от РУ-Нова Загора са задържали извършител на серия взломни кражби от автомивки и вендинг автомати, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Сливен.

Полицейските служители започват работа по случаите в края на месец април след получени заявления за взломяване на монетници в автомивки на самообслужване и вендинг автомат на територията на град Нова Загора и селата Асеновец и Стоил войвода. Нанесените щети са в процес на установяване. След проведените издирвателни и оперативни действия извършителят е установен - мъж на 21 години от град Нова Загора. Задържан е за 24 часа.

В хода на работата по случая се установява, че задържаният е съпричастен към седим кражби. Работата по документиране на цялостната му престъпна дейност продължава. По случаите са образувани досъдебни производства.