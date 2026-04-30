Членовете на 49 СИК в община Казанлък с допълнително възнаграждение, попълнили точно и коректно протоколите

Съгласно решение на Районната избирателна комисия, членовете на 49 секционни избирателни комисии, работили на територията на община Казанлък на парламентарните избори от 19 април т.г., ще получат допълнително възнаграждение в размер на 15 евро за коректно и точно попълнени протоколи, съобщиха от общината.

Тази година в изборите на територията на община Казанлък се включиха общо 807 членове на секционни избирателни комисии (СИК), предложени от 9 политически партии и коалиции.

От всички 90 СИК, функционирали в общината, 3 комисии са работили в намален състав поради неявяване на отделни членове.

Общинскага администрация в Казанлък вече изплати възнагражденията на членовете на СИК, като изказа благодарност към всички участници в изборния процес за проявения професионализъм и отговорност.