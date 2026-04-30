Членовете на 49 СИК в община Казанлък с допълнително възнаграждение, попълнили точно и коректно протоколите

Ваньо Стоилов

[email protected]

928
Снимка: Архив

Съгласно решение на Районната избирателна комисия, членовете на 49 секционни избирателни комисии, работили на територията на община Казанлък на парламентарните избори от 19 април т.г., ще получат допълнително възнаграждение в размер на 15 евро за коректно и точно попълнени протоколи, съобщиха от общината.

Тази година в изборите на територията на община Казанлък се включиха общо 807 членове на секционни избирателни комисии (СИК), предложени от 9 политически партии и коалиции.

От всички 90 СИК, функционирали в общината, 3 комисии са работили в намален състав поради неявяване на отделни членове.

Общинскага администрация в Казанлък вече изплати  възнагражденията на членовете на СИК, като изказа благодарност към всички участници в изборния процес за проявения професионализъм и отговорност.

