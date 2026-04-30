Избраха Михаела Доцова за шеф на парламента

Предложението на "Прогресивна България" бе подкрепено от ГЕРБ и ДПС, ПП-ДБ и "Възраждане" се въздържаха

От "Възраждане" издигнаха юриста Петър Петров, но той събра само тяхната подкрепа

Михаела Доцова от "Прогресивна България" бе избрана за председател на 52-то Народно събрание. Нейната кандидатура бе предложена от Петър Витанов. Кандидатурата й бе подкрепена от всички депутати от ПБ, както и от тези от ГЕРБ и ДПС. "Против" бяха групите на ПП-ДБ и "Възраждане". След избора й Доцова получи 2 букета цвета, единият от които от лидера на ПБ - Румен Радев.

По-рано днес от ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят издигнатия от ПБ кандидат. Направиха го в откриващата си декларация, която бе изчетена от Тома Биков от парламентарната трибуна след клетвата на новите депутати.

Доцова има опит в държавната администрация - от 2017 г. е в Министерството на околната среда и водите, където е била начело на правната дирекция, главен секретар и началник на кабинета на министъра. Работила е и като юрист в Народното събрание и в администрацията на София-област.

Единственото друго предложение за поста бе направено от най-малката парламентарна група - "Възраждане". Те номинираха за поста юриста Петър Петров. Неговата кандидатура бе подкрепена единствено от колегите му от партията. 50 пък се въздържаха.

"През април 1879 г. във Търново приеха конституция, която определя развитието на България. 147 г. по-късно, в последния ден на месец април, отново сме поставени пред изпитанието да укрепим правовата държава и да върнем добрите практики в родното законотворчество. Днес повече от всякога България има нужда от оздравяване на държавността. Историята не помни шумните, историята помни градивните. Това е моят призив - да се върнем към правовата държава и да се върнем към изконните устои на държавността", заяви Доцова, след като бе избрана.

"Тук трябва да се раждат градивните дискусии. Нека бъдем достойни за традицията на българския парламентаризъм и да върнем доверието на хората в Народното събрание", каза още тя.

Коя е Михаела Доцова?

Михаела Доцова от "Прогресивна България" бе избрана за председател на 52-рото Народно събрание.

Д-р Михаела Доцова е на 42 години, юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 г. професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите (МОСВ), където в продължение на над седем години заема позицията директор на дирекция „Правна". В рамките на ведомството тя е изпълнявала и длъжностите главен секретар и началник на кабинета на министъра.

Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и Областната администрация на Софийска област.

Д-р Доцова притежава научна степен „Доктор по административно право и административен процес". Автор е на над 13 научни публикации и участник в множество конференции в сферата на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право.

Нейният дисертационен труд е посветен на контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети. Владее английски език.