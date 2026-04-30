Община Сливен работи превантивно, за да намали риска от бедствия

Община Сливен извършва важна превантивна работа за намаляване на риска от бедствия и успешно изпълни Годишния си план за миналата година, сочи отчетът на Съвета за намаляване на риска от бедствия, който проведе редовното си заседание днес, съобщават от пресцентъра на общината.

Язовирите в община Сливен са в добро техническо състояние. Общият им брой е шест. Извършват се технически прегледи, а контролиращ орган на язовирите е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

По отношение на реките се извършва превантивна работа. Всяка година, съгласно Закона за водите, се създава междуведомствена комисия, която извършва огледи на всички участъци по реките и деретата в регулация на населените места. Отчетени рискови зони се предвиждат за планово почистване. За изминалата 2025-та година са почистени реките в селата Ичера, Чинтулово, Трапоклово, в град Сливен – уязвими участъци на реките Селишка, Новоселска и Асеновска.

През територията на община Сливен преминават 12 реки с обща дължина 46 км и 27 дерета с обща дължина 80 км.

През 2025 година на дежурните телефони на общината са получени 4741 сигнала, от които 1094 с информация за критични ситуации – силни ветрове, проливни дъждове, които водят до други поражения, пропадания на тротоари, прекъсвания на услугите на ВиК и електрозахранването.

Пожарната отчита възникнали 519 пожара за миналата година.

„Във връзка с тези сигнали от наша страна са ликвидирани рисковете за населението, инфраструктурата и околната среда. Със заповед на кмета 21 пъти е въвеждан планът за защита при бедствия. Общият размер на вложените средства по укрепване и аварийно-възстановителни работи с инвеститорски контрол от общинския отдел „Управление при кризи, аварии и бедствия" е в размер на 957 000 лева, от които 701 000 са от общинския бюджет, а 255 000 – държавно финансирани. В края на 2025-та година имахме и трансфер от МРРБ от 60 000 лева за изготвяне на инвестиционен проект на свлачище по пътя Бяла - Новачево, който се предвижда да бъде изпълнен", каза Доника Радева, ст. експерт в отдел "Управление при кризи, аварии и бедствия.

По линия на бедствия и аварии от отдел „Обществени сгради" са възложени и изпълнени 9 обекта в 7 населени места, както и в града.

„Освен доброто взаимодействие между институциите, важна роля в намаляването на риска от бедствия имат доброволните формирования, които са в помощ на пожарната и на всички кметове на населените места. Когато се случи някакво събитие, те са първите, които се отзовават", каза Радева.

На територията на общината има четири доброволни формирования с 40 доброволци. Те са преминали обучение, застраховани са и имат нужната екипировка. Общината е одобрена по проект за обновяване и допълнително техническо оборудване за доброволците и повишаване на подготовката им.