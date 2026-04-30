Автошествие ще затрудни трафика в Пловдив утре

Автошествие, организирано в рамките на изложение Dat expo, чийто домакин е Пловдив, ще затрудни трафика в града в петък, 1 май 2026 г., между 11 и 12,30 ч. За това предупреждават от предприятието „Организация и контрол на транспорта".

Ето маршрута на шествието:

Тръгване от бул. „България" 115А – паркинг пред „HoPark" – бул. „България" – бул. „Цар Борис III Обединител" – бул. „Христо Ботев" – бул. „Източен" – бул. „Менделеев" – финал паркинг зала „Колодрум".

Служителите на реда, ангажирани с охраната на автошествието, ще се намесват своевременно за подпомагане на трафика и предотвратяване на произшествия.

Detailing & Tuning Expo България 2026 ще се проведе в Пловдив от 1 до 3 май в зала „Колодрум". В рамките на три дни Пловдив ще събере на едно място автомобилната и мото общността – от водещи компании в индустрията до хора, за които това е повече от хоби.