Полицията в Пловдив взема допълнителни мерки за спазването на реда на дербито в неделя

От 13,30 до 20,00 часа е възможно да се наложи временно спиране на движението на моторни превозни средства около "Колежа"

Предприемат се допълнителни мерки за осигуряване на спокойното провеждане на предстоящото дерби между футболните отбори на "Ботев" и "Локомотив" в Пловдив, съобщават от МВР.

За недопускане на противообществени прояви ще следят екипи от областната дирекция на МВР и придадени сили от СДВР и Дирекция "Жандармерия"

Срещата между отборите започва от 16,15 часа в неделя, 3 май, на стадион "Христо Ботев". Предвид очаквания засилен интерес и за да се избегне затруднение на пропускателния режим, полицията апелира зрителите да се възползват от по-ранното отваряне на вратите на спортното съоръжение – в 14,00 часа.

На изградените контролни пунктове служителите на реда ще осъществяват проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия. До трибуните няма да бъдат допускани хора в нетрезво състояние или под въздействие на наркотици, както и носещи забранени предмети и вещи – огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове и др. Малолетни ще влизат само с пълнолетен придружител или след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет. При охраната на мача ще бъде използвано видеонаблюдение и на заснети извършители на закононарушения ще бъде търсена отговорност.

Преди, по време и след приключване на дербито екипи от областната дирекция на МВР, СДВР и Дирекция "Жандармерия" ще следят за опазването на обществения ред на територията на Пловдив и ще реагират своевременно на всеки сигнал.

Засилено полицейското присъствие ще има в периметъра около стадион "Христо Ботев", като в диапазона от 13,30 до 20,00 часа е възможно да се наложи временно спиране на движението на моторни превозни средства в следните пътни участъци:

бул. „Източен", от кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза" до кръстовището с бул. „Санкт Петербург";

ул. „Богомил", от кръстовището с бул. „Източен" до кръстовището с ул. „Лев Толстой";

ул. „Варшава", от кръстовището с ул. „Богомил" до кръстовището с ул. „Славянска";

ул. „Лев Толстой", от кръговото кръстовище с ул. „Димитър Ризов" до кръстовището с ул. „Богомил";

бул. „Цар Борис III Oбединител", в района на кръстовището с ул. „Света Петка";

ул. „Света Петка", от кръстовището с бул. „Цар Борис III Oбединител" до бул. „Княгиня Мария Луиза";

бул. „Княгиня Мария Луиза", от ул. „Света Петка" до бул. „Източен".

По повод заявени шествия от привърженици на двата отбора са взети мерки за тяхното осигуряване с полицейски съпровод:

Около 13,45 часа, от сборен пункт на пл. "Стефан Стамболов", фенове на домакините ще преминат по ул. "Княз Александър I", Централна поща, ул. "Света Петка", бул. „Княгиня Мария Луиза" и бул "Източен", за да стигнат до стадион „Христо Ботев".

В 14 часа към спортното съоръжение ще се насочат и поддръжниците на гостуващия отбор, които ще се движат по маршрута от стадион „Локомотив" – ул. „Лев Толстой" – ул. „Богомил".