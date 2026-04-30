Окръжният съд в Търговище остави в ареста шофьор, задържан за шофиране под въздействието на наркотици

Мъжът е обвинен и за държане на два вида наркотични вещества

Окръжният съд в Търговище не уважи въззивна жалба срещу определение на районния съд в града за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на И. И. (на 46 години, от гр. Търговище). Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за шофиране след употреба на наркотични вещества, както и за държане на два вида наркотици. Извършеното е в изпитателния срок по предходно осъждане, съобщиха днес от съда.

От там припомнят, че на 23 април 2026 година полицейски екип на ОД на МВР – Търговище спира за проверка автомобила, с който се придвижва 46-годишният мъж. При извършените тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, станало ясно, че И.И. е управлявал МПС, след употреба на забранени субстанции. Последвало е претърсване в дома на лицето, където са намерени и иззети 25 грама суха тревиста маса, реагираща на марихуана, и 70 грама прахообразно вещество, реагиращо на тест за кокаин.

И.И. е осъждан многократно и в момента е в изпитателен срок на постановена присъда от 2023 година.

На 24-ти този месец Районен съд – Търговище, вземайки предвид съдебното минало на дееца и явното му нежелание да се поправи, му наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

На днешното заседание тричленен състав на Окръжен съд – Търговище, разгледа жалбата на защитата и искането ѝ за по-леката мярка „домашен арест". Съдът с оглед на съдебното минало и предвид липсата на доказателства за твърдяно влошено здравословно състояние на обвиняемия остави без уважение искането за по-лека мярка за процесуална принуда.

Определението на Окръжен съд – Търговище е окончателно.