Вижте кои депутати станаха зам.-шефове на парламента

След като стана ясно, че парламентарните групи в новото 52-о Народно събрание ще бъдат 6, бяха избрани и шестима зам.-шефове на парламента, които ще помагат на председателката Михаела Доцова от "Прогресивна България". За разлика от 51-то НС, този път и ДПС ще имат свой зам.-шеф на парламента.

Ето и кои са избраниците:

ПБ - доц. Иван Ангелов: Той е на 47 г., доктор по стопанско управление, автор на множество статии и няколко монографии, зам.-декан на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", дългогодишен преподавател по икономика и стопанско управление

ГЕРБ - Рая Назарян: Тя е юрист с над 15 г. опит, била е председател на 50 и 51-то Народно събрание.

"Г-жа Назарян показваше високи етични стандарти, успяваше да води преговори с всички групи и да постига консенсус. Тя познава в детайли правилника за дейността на Народното събрание и работата в пленарната зала", заяви зам.-шефът на парламентарната група на ГЕРБ Костадин Ангелов, който представи кандидатурата на Назарян.

ДПС - Айтен Сабри: Депутат в 50 и 51-то Народно събрание, с опит в публичната администрация. Била е секретар в община Кърджали. Има магистърска и докторска степен по икономика

ДБ - Атанас Атанасов: Лидерът на ДСБ ген. Атанасов има дългогодишен депутатски опит

"Той е един от колегите в 52-то НС с най-дълъг парламентарен опит, зам.-шеф на няколко подред легислатури, доказал е мъдрост, такт и възможност да владее залата и да води дебатите по трудни дискусии", каза шефката на ПГ на ДБ Надежда Йорданова при издигането на кандидатурата на Атанасов.

ПП - Стою Стоев - юрист, шеф на правната комисия в 49-то НС, както и зам.-шеф на същата комисия в 50 и 51-ия парламент

Възраждане - Цончо Ганев: Той бе зам.-шеф на последните няколко парламента

След като избраха зам.-шефовете на парламента, бяха избрани и секретари.

Ето кои са те:

ПБ - Здравко Огнянов и Здравко Марков

ГЕРБ - Красимир Терзиев и Стефан Арсов

ДПС - Джем Яменов и Тансер Бейти

ДБ - Александра Стеркова и Катя Панева

ПП - Айлин Пехливанова и Йордан Терзийски

Възраждане - Искра Михайлова и Коста Стоянов