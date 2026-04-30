Започва кандидатстването за тазгодишното издание на ученическата програма „Фантастично лято“. „Фантастико“ дава възможност на ученици между 16 и 18 години за ранно кариерно ориентиране, трупане на практически опит в реална работна среда и вълнуваща ваканция с любими летни активности.

Под мотото „Лято, което работи за теб“ програмата предлага възможност за развитие на различни позиции в супермаркетите на веригата, като участниците могат да избират между 4- или 6-часов работен ден. По време на „Фантастично лято“ младежите работят на трудов договор и получават всички придобивки, планирани за екипа, включително ваучери за храна, карти за спорт на преференциални цени, безплатни активности като йога и танци, участие в тиймбилдинги и корпоративни събития, както и различни отстъпки за търговски обекти и услуги.

„Резултатите от изминалата година са повече от показателни за успеха на „Фантастично лято“. Общо 154 младежи се включиха активно в програмата, като 107 от тях продължиха да бъдат част от екипа и след края на лятото. Инициативата не само осигурява първи досег до реалната работна среда, но и изгражда ценни навици, свързани с отговорност, дисциплина и работа в екип”, споделя Маргарита Игнатова, директор „Екип, обучение и развитие” във „Фантастико груп”.

По време на програмата участниците ще получават подкрепа на ментори в супермаркетите, запознават се с основните правила, процеси и стандарти в ритейл сектора и придобиват практически умения за обслужване на клиенти.

„Всяка година „Фантастично лято“ доказва, че когато младите хора получат възможност за развитие и подкрепа, те могат да се реализират успешно и да бъдат ценна част от екипа”, допълва Маргарита Игнатова.

Програмата се реализира в периода от 15 юни до 15 септември, като всеки младеж може сам да избира колко време да участва. За да бъде още по-вълнуваща и емоционална ваканцията, младежите, включили се за минимум два месеца, ще участват в томбола с атрактивни награди. А най-добре представилите се ученици ще могат да продължат кариерата си във „Фантастико“ и през учебната година с гъвкав график, който ще им позволи да съчетават ученето с работата.

Кандидатстването продължава до 30 май както през сайта http://www.fantastico.bg и популярните сайтове за работа като jobs.bg, така и на място във всеки супермаркет на веригата.