Стоки менте иззеха от магазин в Монтана

Кожени чанти, носещи лого на запазена търговска марка, са иззети при полицейска операция за противодействие на престъпления против интелектуалната собственост, авторското право и сродните му права, както и против фалшификацията на стоки и валута.

На 29.04.2026 г. след получена информация за търговски обект, в който се предлагат реплики на стоки, носещи лого на запазени търговски марки, служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР-Монтана извършили проверка на магазин за промишлени стоки в областния град, стопанисван от едноличен търговец. В търговския обект били намерени и иззети 8 дамски кожени чанти, носещи надписи и лого на запазената търговска GUESS, за които не били представени документи за произход и такива, доказващи правото на ползване на съответната запазена търговска марка, както и лиценз от патентното ведомство. По случая е съставен констативен протокол. Стоките са иззета и е образувана преписка по чл. 172б, ал.1 от НК.