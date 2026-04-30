62-годишен е алпинистът, починал от инфаркт, докато виси на сграда в Пловдив

Инфаркт е покосил 62-годишният алпинист, който издъхна вчера, докато работел по фасадата на жилищна сграда на бул. "Източен" 13 в Пловдив.

Това съобщи шефът на Инспекцията по труда Атанас Чернаев.

Мъжът е бил нает от няколко семейства, които живеели в жилищния блок, за да укрепи мазилката по фасадата. Използвал въже, с което е слизал и се е качвал по етажите, за да довърши работата си. "В един момент му е прилошало и най-вероятно е получил инфаркт. Починал е на място", каза директорът на трудовата инспекция.

Фаталният инцидент стана вчера около 19 часа, а от полицията съобщиха, че е започнало е разследване, което се води от следствието.