Никола Минчев: Без сплотена опозиция "Прогресивна България" ще сложи ръка на цялата власт в страната

Във време на почти безпрецедентно парламентарно присъствие за една партия, когато предстоят президентски и местни избори в следващата година и половина, задължително е опозицията да остане сплотена, ако има желание да попречи на ПБ да сложи ръка на цялата власт в страната. Това написа евродепутатът от ПП-ДБ Никола Минчев във фейсбук.

"На фона на това, да изтъкваме като аргумент двамата зам.председатели на НС (да се допълни с двойно присъствие в комисиите на паритетен принцип, още двама секретари на НС и два рунда въпроси при изслушвания) изглежда безкрайно несериозно дори за несериозни партии", добави той и попита какво остава за партии, които претендират да са коректив на властта. Нека да съм прецизен - политическата стойност на тези обстоятелства гравитира около нулата, заяви той.

"А лековатата радост от „отървахме се от тези, отървахме се от онези" показва неразбиране кои са истинските опоненти, проблеми и предизвикателства пред страната в идващите години", посочи още Минчев.

"Даже може да се замислим как ще изглеждат следващите социологически проучвания, на които вместо да чакаме динамика около второто място, ще се взираме в чертичките на графиката около ДПС. Надали точно това ще окрили електората. И то точно когато близостта до ГЕРБ беше възприета като утешителната награда от изборите", прогнозира депутатът.

Вярвам, че на пейзажа има и хора, които с лекота могат да обединят електората и на ПП, и на ДБ. Че даже и с нещо отгоре, завърши Минчев.